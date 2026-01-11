O Portimonense e o Felgueiras não foram além de um empate sem golos numa partida em atraso da 16.ª jornada da II Liga.

No Estádio Municipal de Portimão, nenhuma das equipas conseguiu fazer o golo e o apito final ditou um ponto para cada um dos conjuntos. 

Com este resultado (0-0), o Portimonense sai dos lugares de descida - é agora 13.º com 19 pontos. O Felgueiras, por sua vez, está no nono posto, com 23 pontos conquistados.

Confira os jogos e a classificação da II Liga. 

