O Portimonense falhou o controlo salarial de novembro da Liga Portugal.

Segundo nota do organismo, o emblema algarvio, 18.º e último classificado da II Liga, tem até 15 dias para demonstrar a inexistência de dívidas nos últimos três meses.

A Liga informou que 32 dos 33 sociedades desportivas dos dois escalões profissionais cumpriram a obrigação de comprovar, até segunda-feira, a ausência de dívidas em outubro, novembro e dezembro. Já o Portimonense foi notificado para fazer a demonstração do seu cumprimento salarial nesses três meses, além de atestar as respetivas obrigações contributivas e tributárias.

Também num período de 15 anos, o Rio Ave, do escalão principal, terá de complementar as informações já submetidas à Liga em relação a obrigações contributivas e tributárias.

Recorde-se que em setembro, no controlo referente a maio, junho, julho e agosto, o Portimonense já não tinha apresentado inicialmente toda a documentação sobre o cumprimento de obrigações contributivas e tributárias, situação resolvida no prazo adicional atribuído pelo organismo.

O conjunto algarvio, de resto, está impedido de registar novos jogadores por determinação da FIFA.