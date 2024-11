Este sábado, o Portimonense visitou e venceu no terreno da Oliveirense, por 2-0, na 11.ª jornada da II Liga.

Com uma entrada forte, a equipa de Portimão passou para a frente do marcador aos 25 minutos. Ruan marcou e Tamble Monteiro fez a assistência.

Na segunda parte, o angolano Chico Banza aumentou a vantagem aos 69 minutos.

Boas notícias para o Portimonense, que com esta vitória deixou a zona de despromoção e está agora com 10 pontos na 15.ª posição. A Oliveirense está em último com apenas cinco.

No outro jogo da tarde, o Mafra perdeu na receção ao Académico Viseu, com um autogolo caricato.

O minuto era o 45+10 quando Fabinho colocou a bola na própria baliza. Sozinho na área, o jogador do Mafra aliviou de forma errada e acabou por dar um golo à equipa adversária. Marquinho fez o 2-0 aos 83 minutos.

Com este resultado, o Académico Viseu está em terceiro, com 18 pontos. O Mafra está em 16.º, com 10.