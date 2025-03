O Portimonense recebeu e derrotou o Leixões por 2-1, num duelo que ficou decidido nos minutos finais da partida.

A equipa visitante entrou melhor na partida, inaugurando o marcador aos 29 minutos por intermédio de Regis Neto.

Já a resposta da equipa algarvia surgiu apenas na reta final do jogo, com Douglas Grolli a restabelecer a igualdade aos 87 minutos e, já nos descontos (90+3), Adekole Elijah Benedict consumou a reviravolta no marcador.

Ainda nos instantes finais, o jogador do Leixões Rafael Santos viu o segundo amarelo na partida e foi expulso (90+6).

Com esta vitória ao cair do pano, o Portimonense soma três pontos importantes para a subida ao 11.º lugar da II Liga, ultrapassando o Leixões, 13.º classificado.