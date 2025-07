O Portimonense oficializou, esta quarta-feira, a contratação de quatro reforços: Hamza Alaa, Sébastien Cibois, Samuel Lobato e Mesaque Djú.

Este anúncio surge um dia depois da chegada de Tiago Fernandes para o comando técnico da equipa principal.

Mesaque Djú assina um contrato válido por duas temporadas, mais uma de opção, e ruma ao Portimonense após meia época no HNK Gorica (Croácia) e outra metade na Oliveirense. O avançado de 26 anos passou pela formação do Benfica e chegou a jogar pelos sub-23 do West Ham.

Sébastien Cibois chega ao clube proveniente do Rodez (França) e deixa o país pela primeira vez, após ter sido formado no PSG. O guardião de 27 anos fica com um contrato válido para as próximas duas temporadas.

Samuel Lobato assina pelo Portimonense após quatro anos de ligação ao Famalicão, em que fez 13 jogos na equipa principal. O médio de 23 anos formado no Sporting fica com um contrato de três temporadas.

Por fim, Hamza Alaa deixa o Egito, mais concretamente o Al Ahly, e é também reforço dos algarvios, tendo assim a primeira experiência da carreira na Europa. O guarda-redes de 24 anos assina por duas épocas e fica ainda com mais uma de opção.