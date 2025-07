Tiago Fernandes foi apresentado, esta terça-feira, como treinador do Portimonense.

O técnico de 43 anos assinou pelos algarvios por uma temporada, com outra de opção, sabe o Maisfutebol.

Tiago Fernandes treinou o Torreense na temporada passada e terminou no quinto lugar da II Liga. Já o Portimonense, foi 15.º classificado do segundo escalão.

O treinador conta ainda com passagens por Torreense sub-23, Leixões, Estoril e Desportivo de Chaves, além de ter trabalhado em vários escalões na formação do Sporting. Também foi adjunto no Vitória de Setúbal e observador na União de Leiria.