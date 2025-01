A SAD do Portimonense Sad foi multada em 357 euros pelo Conselho de Disciplina de Futebol por falta de água quente no balneário da equipa adversária.

No último jogo dos algarvios frente ao Alverca, da 16.ª jornada da II Liga, que acabou com uma vitória para os algarvios por 1-0 mesmo a jogar sem dois elementos, os adversários recolheram ao balneário após o apito final e não puderam tomar banho de água quente após a derrota.

«Após término do jogo, o Delegado do clube visitante FC Alverca, Vinicius Trinca, reportou a falta de água quente no balneário da equipa. Apesar de todas as diligências tomadas pelos Delegados da Liga junto da equipa visitada Portimonense SC e dos esforços encetados por esta para resolver este constrangimento, a situação ainda não estava regularizada ao fim da 1h30 do final do jogo», lê-se no mapa de castigos.

A equipa da casa terá agora de pagar a multa por falta de condições no acolhimento da equipa adversária.