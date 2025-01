No jogo inaugural de 2025 da II Liga, o Portimonense recebeu e venceu o Alverca por 1-0, tendo jogado com menos dois elementos a partir dos 70 minutos.

Depois de uma primeira parte sem golos, o segundo tempo abriu com os anfitriões a inaugurarem o marcador em Portimão. Nos primeiros 40 segundos da segunda parte, Filipe Relvas cavalgou pela esquerda e cruzou para o cabeceamento de Chico Banza, que foi capaz de fazer o 1-0.

Ainda assim, se os anfitriões se acabavam de colocar em vantagem no encontro, essa tranquilidade viria a dissipar-se pouco depois. Primeiro, aos 62, Geovane viu o segundo cartão amarelo e deixou o Portimonense reduzido a 10 elementos. 8 minutos depois, aos 70, Ricardo Pessoa viu mesmo o seu conjunto ficar com menos um elemento novamente, quando Alemão viu o vermelho direto.

No entanto, apesar do sofrimento nos últimos 20 minutos jogados com apenas 9 elementos, o Portimonense conseguiu mesmo levar os três pontos e confirmou a primeira vitória de 2025. Assim, os algarvios sobem provisoriamente ao 13.º lugar, com 17 pontos. Já o Alverca quebrou a sequência de quatro vitórias consecutivas e entrou em 2025 com o pior pé, continuando no sétimo lugar, com 24 pontos.