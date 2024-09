Duelo de algarvios 'a feijões'. O Portimonense, da II Liga, venceu o primodivisionário Farense, por 2-1, em jogo particular disputado à porta fechada no Estádio Municipal de Portimão.

O extremo brasileiro Paulo Vítor, reforço para esta época, abriu o marcador para os anfitriões, aos 20 minutos. O experiente avançado Tomané empatou para a formação de Faro, aos 28', e o extremo sul-coreano Kim marcou o golo da vitória para o Portimonense, já aos 80'.

Um mau sinal para o Farense, que segue no 18.º e último lugar da I Liga, ainda sem pontos após quatro jornadas, enquanto o Portimonense ocupa o oitavo lugar no segundo escalão, com cinco pontos em quatro jogos.