O FC Porto estuda a contratação de Nuno Coelho para reforçar a equipa B, segundo apurou o Maisfutebol.

O médio-defensivo de 33 anos tem contrato com o Desportivo de Chaves, clube que representou na última época, mas é um alvo dos dragões, que já demonstraram interesse em contar com o jogador como reforço para a equipa de António Folha.

Nuno Coelho representou a equipa B do FC Porto entre 2004 e 2006 e tem um perfil que se enquadra na estratégia do clube em contar no plantel secundário com pelo menos um jogador experiente e que transmita alguma mística aos mais jovens. Para além disso, o médio é visto como uma opção viável para uma possível chamada à equipa principal sempre que necessário.

Nuno Coelho fez a sua formação no Sp. Covilhã e ao longo da sua carreira já representou União de Leiria, Académica, Beira-Mar, Aris Salónica (estes dois últimos por empréstimo do Benfica, ao qual chegou a estar vinculado), Arouca, Belenenses e agora Desp. Chaves.

Na última época, o jogador fez 32 jogos ao serviço dos flavienses na II Liga.