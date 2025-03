Este domingo, o FC Porto B perdeu pela margem mínima na receção ao Marítimo, em jogo referente à 24.ª jornada da II Liga.

O golo solitário do encontro surgiu aos 86 minutos, através de Martim Tavares, jovem formado nos dragões que deu os três pontos à equipa madeirense, mas não festejou quando marcou.

Já para lá dos 90 minutos, Samuel Portugal, que somou o terceiro jogo com a camisola do FC Porto B, ainda defendeu uma grande penalidade. Os azuis e brancos jogaram reduzidos a 10 unidades desde os 48 minutos, depois de Gil Martins receber um cartão vermelho direto.

Com este resultado, o FC Porto B está em 16.º lugar, com 21 pontos. O Marítimo encontra-se em 13.º, com 28.

No outro jogo da tarde, o Penafiel falhou a liderança isolada ao perder no terreno da U. Leiria também pela margem mínima.

A jogar em casa, o coletivo de Leiria marcou aos 39 minutos, autoria do espanhol Juan Muñoz.

O Penafiel, com 40 pontos, somou a quarta derrota em cinco jogos e permitiu ao Alverca ficar no segundo lugar, com mais dois pontos. A U. Leiria está em oitavo, com 36.