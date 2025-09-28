O Desp. Chaves deslocou-se até ao sul do país e derrotou o Farense por 2-0, num jogo marcado por uma expulsão e dois golos no decorrer da segunda parte.

A equipa da casa entrou melhor no jogo e teve um primeiro tempo de claro ascendente, apenas quebrado pelo segundo cartão amarelo e respetivo vermelho mostrado a Alysson (43 minutos). Isto fez com que a segunda parte fosse completamente distinta e, com alguma naturalidade, os flavienses chegaram à vantagem, por intermédio de Roberto.

Um lance que deu confiança à formação visitante e que a galvanizou para o 2-0, apontado por Pedro Pinho, aos 74 minutos.

Este triunfo permite ao Desp. Chaves subir ao quarto lugar da tabela classificativa, com dez pontos, mais três do que o Farense, que é ocupa agora a décima posição.