O Mafra visitou, este domingo, o terreno do Académico Viseu e venceu pela margem mínima, em jogo da 30.ª jornada da II Liga.

O jovem Miguel Fale marcou o único golo da partida, logo aos 15 minutos, com Chriso a assistir.

Com esta derrota, a equipa de Viseu já está há dois meses sem vencer, desde 21 de fevereiro frente ao Feirense (3-0), e afasta-se dos lugares do topo da tabela, estando em 11.º, com 38 pontos. O Mafra está em sétimo, com 42.