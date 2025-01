Este sábado, o Portimonense triunfou na receção ao Felgueiras, por 3-2, na 18.ª jornada da II Liga.

Do lado da equipa da casa, Camilo Durán bisou (20m e 65m) e Tamble Monteiro selou o marcador (78m). No que toca ao Felgueiras, Carlos Eduardo bisou, mas não evitou o desaire.

Com este resultado, o Portimonense soma a terceira vitória consecutiva e está em 11.º, com 23 pontos. O Felgueiras está em 12.º, com 22.

Em Santa Maria da Feira, o Feirense empatou com o Torreense, por 1-1.

Vando Félix abriu o marcador aos seis minutos. Zidane Banjaqui empatou para a equipa da casa aos 43m.

O Torreense acabou a partida com menos um, depois de Léo Silva receber o segundo cartão amarelo.

Relativamente à classificação, o Torreense está em quarto lugar, com 30 pontos. O Feirense está em nono, com 24.