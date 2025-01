O San Diego FC, dos Estados Unidos, anunciou esta quarta-feira a contratação de Alejandro Alvarado Jr., proveniente do Vizela.

O médio norte-americano vai assinar um contrato para a próxima temporada, com mais duas por opção.

O jogador de 21 anos regressa assim ao país de onde saiu para Portugal. Na altura, em 2021, tinha sido transferido pelo LA Galaxy para a equipa vizelense.

Alvarado Jr. dividiu a sua presença no Vizela pelas equipas sub-19, sub-23 e sénior, com uma passagem pelo Vianense em 2023/24.

No escalão máximo do Vizela, realizou apenas 11 jogos, não tendo marcado qualquer golo.

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐥𝐮𝐛, 𝐀𝐥𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨.



San Diego FC has signed midfielder Alejandro Alvarado Jr. from FC Vizela of Portugal’s Primeira Liga through the 2026 MLS season.