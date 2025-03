Este domingo, o Vizela-Feirense (5-0), da II Liga, ficou marcado por desacatos e violência entre os adeptos da casa e a polícia.

O momento ocorreu já depois do encontro, com os agentes da GNR a distribuírem bastonadas em vários apoiantes da equipa da casa. O sucedido deu-se devido ao facto dos vizelenses terem apedrejado o autocarro da equipa do Feirense.

Ora veja: