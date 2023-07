Despromovido à II Liga, o Marítimo arrancou, esta segunda-feira, a pré-época com dez ausências nos habituais exames médicos.



Segundo a nota divulgada no site oficial dos insulares, Edgar Costa, Zainadine, André Vidigal, Matheus Costa, Val Soares, Marcelo Carné, Bruno Xadas, Joel Tagueu, Igor Julião e René Santos foram devidamente autorizados a apresentarem-se mais tarde.



O plantel dividiu-se em grupos entre o estádio do Marítimo, a Universidade da Madeira e o Hospital Particular da Madeira. De resto, apenas quatro jogadores dos 17 que estiveram presentes no arranque dos trabalhos pertenciam à equipa principal no ano anterior: Moisés Mosquera, Vítor Costa, Fábio China e Diogo Mendes.



A este grupo juntaram-se dois dos três reforços já anunciados: Platiny (ex-Moreirense) e Lucas Silva (ex-Mafra).



Em sentido contrário, Pablo Moreno não se apresentou nem constava na lista de ausências autorizadas pelo clube madeirense. Questionado sobre a ausência do avançado, o emblema maritimista adiantou à Lusa que o atleta «está no mercado e não entra nas contas do treinador».

O primeiro treino no relvado às ordens de Tulipa está marcado para quarta-feira, no Complexo Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.

Plantel provisório do Marítimo para 2023/24:

Guarda-redes: Makaridze, Marcelo Carné e Pedro Teixeira.

Defesas: Zainadine, Moisés Mosquera, Matheus Costa, René Santos, Vítor Costa, Paulinho, Fábio China, Igor Julião, Dylan Collard, Noah Madsen

Médios: João Afonso, Bruno Xadas, Val Soares, Diogo Mendes, Edgar Costa, Fernando Gomes, Rodrigo Andrade, Marcos Silva, Bernardo Gomes

Avançados: Joel Tagueu, Pablo Moreno, André Vidigal, Lucas Silva, Higor Platiny, Francisco Gomes, Kanu, Rúben Marques e Carlos Parente.

Treinador: Tulipa.

.