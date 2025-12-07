O Desp. Chaves recebeu e venceu este domingo o Paços de Ferreira, por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da II Liga.

Numa primeira parte equilibrada, sem grandes superioridades, a equipa transmontana soube aproveitar uma má saída do guarda-redes do P. Ferreira para se adiantar no marcador. Aos 29 minutos, Roberto recebeu uma bola socada por Jeimes e de primeira apontou o 1-0.

Depois do intervalo, a formação da Capital do Móvel procurou reagir e até criou algumas oportunidades, com Diego Fernandes em destaque. No entanto, foi o Desp. Chaves, que aos 89 minutos, voltou a fazer abanar as redes, com um golo de Bruno Rodrigues. O defesa estreou-se a marcar esta temporada e selou o resultado final em 2-0.

Com este resultado, o Desp. Chaves subiu à terceira posição, enquanto o Paços de Ferreira mantém-se na zona de despromoção, com o penúltimo posto.



