II Liga: Feirense e Académico de Viseu anulam-se num nulo sem brilho
Guarda-redes superiorizaram-se num jogo com poucas ocasiões e muita falta de acerto
Feirense e Académico de Viseu empataram este domingo 0-0 no Estádio Marcolino Castro, em jogo da 13.ª jornada da II Liga.
A primeira parte foi equilibrada e sem grande intensidade, mas foi o Académico de Viseu a dispor da melhor ocasião. Já em período de compensação, Anthony apareceu a cabecear na pequena área, mas encontrou pela frente uma defesa decisiva de Meixedo (45+1).
No reatamento, a equipa de Sérgio Fonseca entrou mais forte e, aos 59 minutos, voltou a ameaçar: João Guilherme ganhou nas alturas e obrigou a defesa do Feirense a um corte providencial em cima da linha.
O Académico voltou a estar perto de desbloquear o marcador aos 76 minutos, quando um remate colocado de Bruno Silva acertou no poste da baliza de Meixedo.
Ainda assim, a melhor oportunidade do encontro acabou por pertencer ao Feirense, já aos 90+4m. Klimov apareceu isolado na área, mas Gril saiu rápido dos postes e evitou, com coragem, o golo que teria dado a vitória à equipa da casa.
O resultado mantém os viseenses provisoriamente no 3.º lugar, com 22 pontos, enquanto os «fogaceiros» seguem no 15.º posto, agora com 14 pontos.