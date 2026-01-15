VÍDEO: Vizela quebra jejum caseiro e sobe ao 4.º lugar da II Liga
Vizelenses bateram o Paços de Ferreira por 3-0 no arranque da segunda volta do campeonato
Vizelenses bateram o Paços de Ferreira por 3-0 no arranque da segunda volta do campeonato
O Vizela regressou esta quinta-feira às vitórias em casa ao vencer o Paços de Ferreira, por 3-0, no jogo que abriu a 18.ª jornada da II Liga.
Os golos no encontro surgiram apenas na segunda parte. Rodrigo Ramos conduziu em velocidade, serviu Morschel e Aleksandar Busnic (51m) apareceu na área para finalizar com precisão.
O Vizela manteve-se por cima e, apesar de um golo anulado a Morschel por fora de jogo, acabaria por dilatar a vantagem num contra-ataque rápido, novamente com Busnic na jogada, finalizada por Rodrigo Ramos (66m).
Já perto do fim, Heinz Morschel fechou as contas do encontro, aos 79 minutos, após uma jogada pelo flanco de Bright Godwin.
Com este triunfo, o Vizela sobe ao quarto lugar da classificação com 27 pontos, enquanto o P. Ferreira, segue no 14.º posto com 19.
Vizelenses vencem pacenses e seguem firmes na luta pela subida 🙌#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #FCVizela #FCPaçosFerreira pic.twitter.com/9wCS4sIBUW— sport tv (@sporttvportugal) January 15, 2026