A União de Leiria venceu esta segunda-feira o Sporting B por 3-1, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, no encontro que encerrou a 19.ª jornada da II Liga, num jogo pautado por grandes golos.

Apesar de uma entrada mais afirmativa da formação da casa, foram os jovens leões a surpreender logo aos oito minutos. Lucas Anjos recebeu a bola junto à linha, puxou para dentro e disparou um remate em arco, ao canto superior direito, sem hipóteses para Odehnal.

A resposta leiriense foi imediata. Aos 11 minutos, na sequência de um canto marcado por Juan Muñoz, Pablo Fernández desviou ao primeiro poste e Zé Pedro, solto ao segundo, restabeleceu a igualdade. A reviravolta consumou-se pouco depois, aos 18 minutos, quando Daniel Borges isolou Juan Muñoz, que se desembaraçou de três defesas e fez o 2-1.

A primeira parte manteve-se animada, com oportunidades de parte a parte, destacando-se um cabeceamento de Daniel Borges à barra, já depois de uma defesa apertada de Diego Callai. Antes do intervalo, Diogo Martins ainda tentou surpreender, sem sucesso.

No segundo tempo, o jogo tornou-se mais lento, mas com alguma superioridade da formação secundária de Alvalade.

No entanto, o momento da noite aconteceu aos 70 minutos, Juan Muñoz fechou as contas com um golo de belo efeito: na marcação de um canto, a bola ganhou a curva perfeita e acabou no fundo da baliza, selando o bis do capitão leiriense e o 3-1 final.

A União de Leiria quebrou assim um longo jejum em casa, não vencia no Magalhães Pessoa desde 3 de novembro, e voltou aos triunfos, já o Sporting B somou a sexta derrota consecutiva, prolongando o momento negativo.

Com este resultado, a formação do Lis sobe ao sexto lugar, com 28 pontos, ficando a um da zona de play-off de promoção. O Sporting B mantém-se no terceiro posto, com 29 pontos.

Veja aqui o resumo: