Académica e FC Porto B empataram a três bolas, em jogo da 25.ª jornada da II Liga.

Na estreia de José Gomes como treinador dos estudantes, o avançado brasileiro João Carlos marcou pelo quinto jogo consecutivo, logo aos quatro minutos.

A resposta dos dragões surgiu pouco depois, aos 12, com Daniel Loader a restabelecer a igualdade, após passe de Gonçalo Borges, na sequência de um livre trabalhado.

Depois de assistir, o extremo portista foi o autor do golo da reviravolta (28m).

No segundo tempo, Borges bisou nas assistências e Bernardo Folha dilatou a vantagem azul e branca (49m).

O autogolo de João Marcelo, aos 56 minutos, ainda deu esperanças à Briosa.

No segundo minuto de descontos, Fábio Fortes cabeceou para o empate, após um cruzamento de Fábio Vianna.

Depois de quatro derrotas, os estudantes voltam a somar pontos na II Liga mas seguem no último lugar, com apenas 15 pontos, a 11 dos lugares acima da despromoção, e com apenas nove jogos por disputar. O FC Porto B é 10.º classificado, com 33 pontos.