Depois de duas derrotas consecutivas, o Benfica B não foi além de um empate a zero, na receção ao Estrela da Amadora, este sábado.

Com este resultado, os encarnados veem o Chaves a fugir na luta pelos lugares cimeiros da II Liga, já que os flavienses venceram em casa do Mafra por 1-0.

Num encontro marcado pelas más condições meteorológicas, o Mafra esteve perigoso na primeira parte, mas foi o conjunto nortenho quem conseguiu chegar ao golo, por intermédio de Platiny, aos 14 minutos, segurando a vantagem até ao final.

Já depois da vitória do Casa Pia esta manhã, o Chaves subiu ao terceiro lugar, com 54 pontos, enquanto o Benfica B segue em quinto, com 51. Pelo meio, em quarto, surge o Farense, que ainda não entrou em campo nesta jornada e conta com os mesmos pontos da equipa secundária das águias.