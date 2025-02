A terceira vitória consecutiva do Alverca permite-lhe assumir, isolado, a quarta posição da II Liga e, mais importante, encurtar distâncias para a zona de promoção à Liga, depois do desaire do Penafiel em Tondela.

No fecho da 20.ª jornada, os ribatejanos derrotaram a União de Leiria por 2-1, com golos de Brenner e do artilheiro da prova, Anthony Carter, que chegou aos 12 golos no campeonato. Perto do fim, Daniel dos Anjos reduziu para os leirienses.

O Alverca passa a somar 34 pontos, segue em posição de play-off (o Benfica não pode subir) e fica a apenas três pontos dos dois primeiros classificados, Tondela e Penafiel, que somam, ambos, 37 pontos.

Quem se atrasou na corrida pela promoção foi o Torreense, que não foi além de um nulo na casa do lanterna vermelha Oliveirense, num jogo que teve três bolas nos ferros e um cartão vermelho revertido ao avançado do emblema de Torres Vedras, Mathys.

Um pouco mais longe do grupo da frente ficou, também, o Desp. Chaves, que não foi capaz de segurar até final a vantagem no marcador pelo golo de Platiny (47m). Tudo porque Carlos Daniel, com um belo golo de bola parada, repôs a igualdade (1-1), a cinco minutos dos 90.

