O Feirense anunciou, esta quinta-feira, que chegou a acordo com o Tondela para a transferência do treinador Ricardo Costa, tal como já tinha sido noticiado pelo Maisfutebol.

Na temporada passada, o técnico liderou a formação de Santa Maria da Feira ao oitavo lugar da II Liga, somando 12 vitórias e 10 empates em 35 jogos, em todas as competições

Já o Tondela, recorde-se, não conseguiu assegurar a permanência na Liga, terminando no 17.º lugar, e vai jogar no segundo escalão na próxima época.

Ricardo Costa prepara-se, então, para suceder Gonçalo Feio no comando técnico dos beirões, clube que o antigo internacional português já representou enquanto futebolista entre 2017 e 2019.