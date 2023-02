Ricardo Sousa já não é treinador do Mafra, confirmou esta terça-feira o clube que disputa a II Liga.

«O Clube Desportivo de Mafra – Futebol, SAD informa que chegou hoje a acordo com o técnico Ricardo Sousa para o fim da ligação com o nosso clube», lê-se, no comunicado dos mafrenses.

Ricardo Sousa chegou ao Mafra em abril de 2021 e, em quase dois anos na liderança do comando técnico, levou a equipa à manutenção em 2020/21, ao nono lugar na II Liga e meias-finais da Taça de Portugal em 2021/22.

Joaquim Rodrigues (adjunto) e Miguel Menezes (treinador guarda-redes) também saem com Ricardo Sousa, técnico de 44 anos que já tinha orientado, antes, o Beira-Mar, o Felgueiras 1932, o Anadia, o Lusitano VRSA e a AD Sanjoanense.

O Mafra ocupa atualmente o 14.º lugar na II Liga, com 20 pontos, sete pontos a mais para quem surge na zona de descida direta e um ponto a mais face ao 16.º classificado, que disputa o playoff para não descer. A equipa somou quatro derrotas e uma vitória nos últimos cinco jogos.