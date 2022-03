O Rio Ave venceu esta sexta-feira o Académico de Viseu por 1-0, no Estádio Municipal de Aveiro, no jogo de abertura da 27.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

O único golo do encontro foi apontado na segunda parte, aos 56 minutos de jogo, pelo avançado ganês Yakubu Aziz.

O africano de 23 anos, cedido pelo Vitória de Guimarães, é o melhor marcador da equipa: fez o 13.º golo na temporada 2021/22 e valeu mais três pontos à equipa comandada por Luís Freire, que chega à melhor sequência na II Liga, com quatro vitórias consecutivas.

A equipa de Vila do Conde ascende à liderança, à condição, com 54 pontos, mais dois do que o Casa Pia, que tem 52 e menos um jogo. Os viseenses vão em nove jogos consecutivos sem vencer na condição de visitados e sofrerem a terceira derrota seguida. Ainda assim, a equipa comandada por Pedro Ribeiro continua em zona de permanência, no 15.º lugar, com 27 pontos: tem mais quatro do que o Sp. Covilhã, que tem 23 e menos um jogo e ocupa a 16.ª posição, a de disputa do play-off com uma equipa da Liga 3.

Recorde-se que o Académico continua a jogar em Aveiro, devido a problemas no Estádio do Fontelo, nomeadamente ao nível da iluminação, que impossibilitam a homologação do recinto para jogos de competições da Liga.