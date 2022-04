O Rio Ave recebeu e venceu o Trofense por 1-0, este sábado, em jogo da 28.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Uma grande penalidade apontada com êxito pelo avançado ganês Yakubu Aziz, as 35 minutos da primeira parte, valeu os três pontos à equipa comandada por Luís Freire, em Vila do Conde.

Com este resultado, o Rio Ave chega à melhor sequência de vitórias seguidas esta época na II Liga – cinco – e chega aos 57 pontos, garantindo que mantém a liderança isolada ao final da jornada: o Casa Pia, que só joga no domingo (visita a Académica, 11h00), tem 53 pontos e agora menos um jogo.

O Trofense aumenta para nove as jornadas consecutivas sem qualquer vitória e somou apenas uma nas últimas 14 jornadas disputadas. Mantém os 28 pontos e o 14.º lugar, que agora fica à condição, dado que o Sp. Covilhã tem 26 pontos e menos um jogo.

Já este sábado, o Mafra venceu o Benfica B por 2-1, o mesmo resultado conseguido pelo Feirense frente ao Académico de Viseu.