O Rio Ave venceu na tarde deste sábado o Sporting da Covilhã, por 1-0, no Estádio José Santos Pinto, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da II Liga portuguesa de futebol.

O único golo do jogo aconteceu no início da segunda parte, logo aos 34 segundos, por Pedro Mendes, depois de um passe de Costinha, que intercetou a bola na saída a jogar da equipa serrana e assistiu o avançado para um remate frontal.

Com este resultado, a equipa comandada por Luís Freire chega aos 67 pontos e fica a apenas um ponto da subida à I Liga, um ano depois da descida. Fica, à condição, com mais quatro pontos do que o Desportivo de Chaves (joga no domingo com o Estrela) e mais cinco do que o Casa Pia, que tem 62 pontos e está a jogar nesta altura ante o Vilafranquense. Por isso, se os gansos não vencerem, o Rio Ave pode até festejar a subida já neste sábado.

Os vilacondenses jogaram os últimos minutos com dez jogadores, devido à lesão de Ronan, numa altura em que já tinham sido esgotadas as cinco substituições.

Se não garantir a subida nesta jornada – isso significaria que Casa Pia e Chaves venceriam também os seus jogos desta ronda – o Rio Ave precisa apenas de um empate na última jornada, ante o Chaves, num duelo que promete nas contas do topo.

O Sporting da Covilhã, com esta derrota, vai manter o 16.º lugar, com 33 pontos, seguindo em posição de play-off de descida. Pode ver o Varzim aproximar-se e os mais diretos adversários acima, nomeadamente Estrela, Ac. Viseu e Trofense, fugirem nos lugares de manutenção direta.

No outro jogo que iniciou às 14 horas, o Feirense venceu o Benfica B no Seixal, por 2-1, com reviravolta. Jair Tavares adiantou os encarnados aos 17 minutos, mas Zé Ricardo (65m) e Jardel (88m) viraram o marcador a favor dos fogaceiros, que assim ultrapassam precisamente as águas, chegando ao quarto lugar com 55 pontos, para 54 dos bês do Benfica.

Já este sábado, o FC Porto B e o Leixões somaram triunfos fora de portas, respetivamente ante Penafiel e Mafra.