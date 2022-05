A II Liga está ao rubro. Neste domingo, o Rio Ave venceu o Casa Pia pela margem mínima (1-0) e assumiu a liderança na prova, com um ponto de vantagem sobre o Desportivo de Chaves.

Os três primeiros classificados da II Liga ficam separados por apenas dois pontos: Rio Ave (64 pontos), Desp. Chaves (63) e Casa Pia (62).

Em Vila do Conde, em encontro referente à 32.ª jornada da competição, Vítor Gomes marcou o golo decisivo, logo ao quarto minuto.

Faltam duas jornadas para o final da competição e na última ronda, agendada para 15 de maio, haverá um Rio Ave-Desp. Chaves. A subida será decidida entre estas três equipas: duas garantem a promoção imediata, o terceiro classificado irá disputar o play-off.

Nos outros jogos realizados neste domingo, o Benfica B - quarto classificado - venceu no reduto do Vilafranquense - décimo -, com dois golos de Duk, após o tento inicial de Marcos Valente (1-2).

O Feirense, que ocupa a quinta posição, perdeu em casa com o Trofense (1-2). A equipa da Trofa está no 14.º lugar.