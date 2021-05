Já são conhecidos os horários dos encontros do play-off de acesso à Liga, que será disputado pelo Rio Ave, 16º classificado da Liga, e o terceiro classificado da II Liga, que será conhecido no próximo sábado, de um leque de três equipas: Vizela, Arouca ou Académica.

O primeiro jogo do playoff será em casa do terceiro classificado, na próxima quarta-feira, às 21h45. A decisão final será depois no domingo, às 19h, em Vila do Conde.