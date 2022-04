Depois do futebolista da equipa B do Benfica, Sandro Cruz, ter denunciado um ato de racismo de que foi alvo quando abandonava o terreno de jogo para ser substituído, diante do Rio Ave, este domingo, os vilacondenses repudiaram «qualquer atitude de teor racista ou desrespeitosa para com qualquer pessoa».

O Rio Ave diz que «não se apercebeu, no decorrer do encontro, de qualquer ato de racismo para com o atleta Sandro Cruz».

«Demonstramos toda a nossa solidariedade para com o atleta do Benfica, prontificando-nos a colaborar com as autoridades na identificação dos presumíveis perpetradores de atos indignos, de forma a serem culpabilizados por tal», lê-se ainda na nota publicada no site dos rioavistas.

O clube de Vila do Conde alerta ainda que «não se pode confundir a árvore com a floresta, pelo que um ato isolado não deve ser atribuído à instituição Rio Ave» e destaca que tem nas suas fileiras «atletas de várias nações, crenças e etnias que foram e são ídolos» dos adeptos.

Note-se que os insultos de que Sandro Cruz foi alvo, por volta dos 60 minutos de jogo, foram percetíveis durante a transmissão televisiva e ganharam eco nas redes sociais.