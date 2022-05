No passado dia 30 de abril, o Rio Ave pôs o estádio a «falar» com o plantel antes do jogo decisivo contra o Casa Pia. Em pleno treino, os altifalantes do Estádio dos Arcos fizeram-se ouvir perante os jogadores e incentivou à vitória fazendo referência aos melhores momentos da equipa vilacondense nesta temporada.

A equipa de Luís Freire ouviu uma mensagem forte, motivando-a para o difícil e decisivo embate do dia seguinte.

O resultado desta iniciativa não podia ser melhor, o Rio Ave conquistou os três pontos a um adversário direto na luta pela subida, e ascendeu ao primeiro lugar da Liga Sabseg.