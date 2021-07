O futebolista do Leixões, Rodrigo Ferreira, foi dispensado dos trabalhos desta sexta-feira no clube devido a um problema familiar, uma vez que a sua mãe foi um dos elementos envolvidos no acidente que vitimou dois bombeiros em Vinhais.

Ao que o Maisfutebol apurou, a mãe do médio dos matosinhenses está em coma, após o capotamento de um carro da corporação dos bombeiros de Vinhais, na freguesia de Vilar de Ossos.

O clube já se pronunciou, deixando esta sexta-feira uma mensagem de força ao atleta. «Força, Rodrigo. A família leixonense está contigo nesta luta», escreveu o Leixões, na rede social Facebook.

O acidente aconteceu quando os bombeiros se deslocavam para um incêndio rural. Dois elementos faleceram e três ficaram feridos, um deles a mãe do atleta de 19 anos. Rodrigo já se deslocou para Trás-os-Montes, para estar junto da família e acompanhar a mãe de perto.

Rodrigo é mais uma baixa no plantel orientado por José Mota, que está privado de outros 16 jogadores que apresentaram sintomas diversos após a toma da vacina.