Rubén de la Barrera já não é treinador do Vizela. O clube emitiu um comunicado, nesta segunda-feira, em que anuncia a rescisão amigável com o técnico espanhol.

«A FC Vizela, Futebol SAD, informa que chegou a acordo com o treinador Rubén de la Barrera para a rescisão amigável do contrato do mesmo», escrevem os responsáveis do clube.

Simón Lamas, até à data treinador da equipa de sub-23, assume a equipa principal com efeitos imediatos, acrescentam.

De la Barrera estava no clube há um ano. Foi com ele que o Vizela foi despromovida à II Liga. Nesta temporada, os vizelenses estão em décimo lugar. No domingo, a equipa empatou com o último classificado, a Oliveirense, e foi bastante contestada pelos adeptos.