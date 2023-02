Apesar de o Vilafranquense estar na quinta posição, Rui Borges vai deixar o comando técnico dos ribatejanos, sabe o Maisfutebol.

A saída acontece por iniciativa do treinador devido a divergências com a SAD quanto aos objetivos para a segunda metade da temporada. Os ribatejanos estão a apenas quatro pontos do pódio e, por isso, com perspetiva de poder lutar pela promoção, algo que os dirigentes entendem como possível, embora não fosse essa a meta delineada no começo da época.

Algumas decisões no mercado de inverno também não foram do agrado de Rui Borges.

O Vilafranquense procura agora um sucessor e Vasco Faísca, que recentemente deixou o Farense, é uma das opções em estudo.

Rui Borges, de 41 anos, conseguiu nove vitórias em 24 jogos na turma de Vila Franca de Xira.