A Académica de Coimbra já tem novo treinador: João Carlos Pereira, 56 anos, sucede a Rui Borges e será pela terceira vez na carreira o comandante técnico da Briosa.



Depois de ter subido o Grasshoppers à primeira divisão da Suíça na época passada, o treinador estava livre e foi a opção feita pela SAD conimbricense para procurar tirar a Académica do último lugar da II Liga.



João Carlos Pereira foi treinador principal da Académica nas épocas 2003/04 e 2004/05, voltando na temporada 2019/20 para tentar devolver os estudantes ao escalão maior. Saiu para a experiência na Suíça e agora encontra um contexto de enorme grau de dificuldade no Municipal da Cidade do Conhecimento.



A equipa técnica da Briosa será constituída ainda por Bruno Ferreira (Preparador Fisico), Ricardo Gonçalves (Treinador Guarda-Redes), Gilberto Freitas (Treinador-Adjunto), Lino Godinho (Treinador Adjunto) e Pedro Miguel (Observador).



A Académica tem dois pontos em seis jornadas e está no último lugar da II Liga. Rui Borges não resistiu aos maus resultados.