Rui Duarte foi oficializado, este domingo, como o novo treinador do Marítimo.

Através das redes sociais e em comunicado, os insulares anunciaram o sucessor de Jorge Silas, que na última quarta-feira pediu a demissão, por motivos pessoais. Além disso, o clube informou ainda que o técnico assinou um contrato válido até ao fim da temporada.

Recorde-se que Rui Duarte é o terceiro treinador do Marítimo, na presente época, depois de Fábio Pereira, que deixou o cargo após a quarta jornada da II Liga e Jorge Silas.

A formação insular ocupa a quinta posição da II Liga, com 12 pontos somados, os mesmos do Leixões, que é quarto classificado. O jogo de estreia de Rui Duarte acontece no próximo domingo, às 14h, na visita ao Felgueiras.