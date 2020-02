FC Porto B e Farense empataram este domingo a uma bola, em Pedroso, em jogo relativo à 20.ª jornada da II Liga.

Com o avançado Fábio Silva no onze inicial e em todo o jogo, os bês portistas cedo ficaram em desvantagem ante um Farense que, fruto do empate entre Mafra e Nacional no sábado, podia colar-se à liderança dos insulares. O ex-Sporting Ryan Gauld abriu o marcador ao minuto sete.

Já na segunda parte, Fábio Vieira empatou o jogo ao minuto 83, de grande penalidade, para o 1-1 final. O Farense continua, assim, a dois pontos do líder Nacional (38 para 40).

LEIA MAIS: todas as notícias da II Liga

Nos outros jogos da tarde deste domingo, a Académica venceu em Chaves por 2-1 e continua a subir na tabela. Traquina bisou para os estudantes, aos 45 e 78 minutos e Platiny reduziu para o resultado final, ao minuto 87.

Já o Vilafranquense venceu na receção ao Sporting da Covilhã por 1-0, com um golo do brasileiro Furlan, ao minuto seis.

Este domingo, já o Benfica B fora goleado por 5-0 ante a UD Oliveirense. Há ainda um Estoril-Casa Pia, que fecha a ronda este domingo.

II LIGA: resultados e classificação