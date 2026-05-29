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Há 1h e 48min
II Liga: presidente da SAD do Vizela sai no final de junho
Pedro Rodrigues invocou motivos pessoais e clube já prepara sucessão para a nova época
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Pedro Rodrigues invocou motivos pessoais e clube já prepara sucessão para a nova época
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O Vizela vai ter mudanças na estrutura diretiva. Pedro Rodrigues vai deixar a presidência da SAD vizelense no final de junho, pouco mais de um ano depois de ter assumido o cargo.
De acordo com informação avançada pela Agência Lusa, o dirigente, de 53 anos, já comunicou a decisão aos restantes elementos da administração, invocando motivos pessoais para apresentar a renúncia.
A SAD do Vizela já estará a trabalhar no processo de sucessão, com o objetivo de assegurar uma transição sem sobressaltos numa fase importante de preparação da temporada 2026/27.
Pedro Rodrigues tinha assumido a presidência em junho de 2025, depois da saída de Joaquim Ribeiro para a União de Leiria, onde passou a desempenhar funções como diretor-geral da SAD.
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TAGS: II Liga SAD Presidente Pedro Rodrigues
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