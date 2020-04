O Cova da Piedade chegou a acordo com o plantel para avançar com um corte salarial, pelo que não vai recorrer ao «lay-off» para contornar as dificuldades geradas pela suspensão da II Liga, por força da pandemia de covid-19.

Este acordo foi confirmado à agência Lusa por fonte do clube do concelho de Almada, mas não foi revelada qual a percentagem do corte.

A mesma fonte garantiu que, nos próximos dias, será feita a liquidação dos salários de março, que estavam ainda em atraso.