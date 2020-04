O Varzim chegou anunciou nas redes sociais um «acordo salarial de exceção» com o plantel.

Foi esta a solução encontrada pela direção liderada por Edgar Pinho, de forma a que o emblema poveiro consiga lidar com as contingências financeiras da pandemia da covid-19.



O clube, que atualmente ocupa o 6º lugar na II Liga, chegou a acordo com jogadores e equipa técnica de forma a conseguir um acordo salarial de exceção até final da época vigente, 2019/2020. Fica assim, em definitivo, afastada a possibilidade de lay-off para os elementos diretamente ligados à equipa profissional.

Esta acabou por ser a solução definida para a área administrativa e outros setores do clube, com o Varzim a aderir a este regime para fazer face aos problemas financeiros da interrupção das competições em Portugal devido ao novo coronavírus.