Santa Clara e Benfica B empataram a uma bola, em jogo da 8.ª jornada da II Liga.



Os açorianos procuravam aproveitar os empates de Nacional e Marítimo e isolar-se no segundo lugar. Por isso, entraram forte no encontro e colocaram-se a ganhar aos seis minutos graças a um golo de Paulo Henrique. No entanto, os encarnados conseguiram chegar à igualdade a meio da primeira parte por intermédio de Cauê.



O 1-1 manteve-se até final da partida e o Santa Clara falhou a subida ao segundo posto de forma isolada - segue com os mesmos 16 pontos que Nacional e Marítimo. Por seu turno, o Benfica B chegou aos oito pontos, os mesmos que Leixões, Académico de Viseu e União de Leiria (menos um jogo), equipas que estão perto da zona de descida.



Classificação da II Liga