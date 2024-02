O Santa Clara voltou a destacar-se no topo da classificação da II Liga ao bater, esta segunda-feira, o Feirense, em Ponta Delgada, por 2-1, no jogo que encerrou a 21.ª jornada do segundo escalão.

O líder da II Liga adiantou-se no marcador aos 21 minutos, na sequência de uma grande penalidade, convertida por Alisson Safira, mas a equipa de Santa Maria da Feira empatou, aos 35 minutos, com um golo do francês Carnejy Antoine.

A equipa açoriana recuperou a vantagem mesmo antes do intervalo, aos 44 minutos, como novo golo de Safira, para depois gerir o jogo na segunda parte que não contou com mais golos.

Com esta vitória, o Santa Clara volta a ficar sozinho no topo da classificação, recuperando a vantagem de três pontos sobre o Aves SAD que, no domingo, bateu a União de Leira também por 2-1.

O Feirense, por seu lado, segue no 15.º lugar, apenas com mais três pontos do que o Leixões que está na posição de play-off de permanência.

Confira a classificação da II Liga