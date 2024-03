O Santa Clara interrompeu uma série de três vitórias consecutivas ao empatar em casa do Académico de Viseu (1-1), em jogo da 24.ª jornada da II Liga.

No Fontelo, Marquinho deu vantagem à formação da casa em cima da meia-hora, servido por Samba Koné.

A resposta açoriana foi tardia, mas chegou: aos 83 minutos, Sydney Lima fez o 1-1 e fixou o resultado final.

Com este resultado, o Santa Clara lidera agora a tabela classificativa com 53 pontos, mais um do que o AVS. O Académico é sétimo, com 37 pontos.