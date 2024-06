O presidente do Santa Clara recorreu às redes sociais para criticar a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) quanto ao caso Danrlei, que daria ao Nacional o título da II Liga.

«Por mais que a ignorância grasse e reine em alguma comunicação social e redes sociais no reino do rectângulo, aonde se desconhecem questões básicas como a jurídica expressão “trânsito em julgado” (…), cá estaremos para defender a maior e a mais mediática instituição açoriana», escreveu Ricardo Pacheco.

Recorde-se que a FPF foi notificada sobre a decisão do TAD, mas, tal como a Liga, ainda não se pronunciou.