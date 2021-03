O FC Porto B joga esta segunda-feira em Mafra, em jogo da 26.ª jornada da II Liga, com um onze «reforçado» com Malang Sarr, Carraça, Romário Baró e Evanílson, cedidos pela equipa principal.

A equipa comandada por António Folha está no último lugar da II Liga, a dois pontos da Oliveirense e a três do Varzim e Vilafranquense, e precisa desesperadamente de pontos para tentar evitar a despromoção na reta final do campeonato.

Assim, o FC Porto B vai entrar em campo com a seguinte formação: Ricardo Silva; Carraça, João Macelo, Malang Sarr e Tiago Matos; Rodrigo Conceição, Bernardo Folha, Rodrigo Valente e Romário Baró; Evanilson e Namaso.

O jogo tem início marcado para as 17h00.