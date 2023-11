O Feirense recebeu e venceu o Belenenses por 1-0, esta sexta-feira, no Estádio Marcolino de Castro, no jogo inaugural da 10.ª jornada da II Liga.

Um golo de Sérgio Conceição, aos nove minutos, de penálti, fez a diferença no marcador. O golo do filho do treinador do FC Porto deu os três pontos aos comandados de Ricardo Sousa.

A derrota do Belenenses ditou ainda a estreia a perder de Vasco Faísca no comando técnico dos azuis.

Na classificação, o Feirense chega aos 12 pontos e passa, à condição, do 14.º para o 11.º lugar. O Belenenses mantém os seis pontos e o 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida.