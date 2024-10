Silas e o Marítimo vão seguir caminhos distintos. O treinador luso termina a sua ligação com o clube insular ao fim de cinco jogos, conforme as notícias avançadas na imprensa nacional e confirmadas pelo Maisfutebol.

Segundo o que foi possível apurar, o treinador alegou motivos pessoais para a saída precoce do clube, ao fim de mês e meio na equipa da II Liga. Somava até agora duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipa estava no quinto lugar da tabela.

Na época passada, ao serviço do Mafra, alcançou o nono lugar na II Liga. O ex-futebolista já orientou o Famalicão, Sporting, B SAD e Belenenses, além de uma curta experiência no AEL Limassol, do Chipre.