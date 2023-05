O internacional português Sílvio terminou a carreira de futebolista este domingo, aos 35 anos.

O lateral confirmou que vai pendurar das chuteiras logo após o empate do Vilafranquense diante da BSAD, na última jornada da II Liga.

«Foi o meu último jogo. Já estava pensado desde o início da época, já tinha isto definido na minha cabeça. Uma carreira da qual tenho imenso orgulho, nem sempre foi fácil, tive altos e baixos. Orgulho-me de nunca ter virado a cara à luta. Nem sempre foi fácil, com muitas lesões», afirmou na flash interview à Sport TV.

«Sinto-me muito feliz com o que foi a minha carreira, sinto-me realizado e preparado para encerrar este capítulo. Saio dos relvados, mas certamente vou estar ligado ao futebol», assegurou.

Formado no Benfica, representou o Atlético do Cacém, Odivelas, Rio Ave e Sporting de Braga, antes de rumar a Espanha para jogar no Atlético de Madrid e no Deportivo. Entre 2013 e 2016, esteve cedido pelos colchoneros ao Benfica. Passou ainda por Wolverhampton, Sp. Braga B, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães e, por fim, Vilafranquense, onde encerrou a carreira.

Conquistou três campeonatos, três Taças da Liga e uma Taça de Portugal, além de uma Taça do Rei, uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia.